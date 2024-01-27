Дончич — четвёртый игрок в истории НБА, сумевший набрать 73 очка

В ночь с 26 на 27 января мск в Атланте завершился матч регулярного чемпионата НБА «Атланта Хоукс» и «Даллас Маверикс». Встреча закончилась со счётом 143:148, что позволило «Далласу» прервать трёхматчевую серию поражений. Форвард «Маверикс» Лука Дончич набрал 73 очка, установив тем самым новый личный рекорд по набранным очкам в игре регулярного первенства НБА.

При этом Дончич стал четвёртым игроком в истории НБА, которому удалось достигнуть отметки 73 очка за матч. Ранее эта планка покорялась Уилту Чемберлену, Коби Брайанту и Дэвиду Томпсону.

Ранее Дончич один раз набирал в матче регулярного чемпионата НБА 60 очков, пять раз останавливался на показателе от 50 до 53 очков и в 30 матчах набирал от 40 до 49 очков.