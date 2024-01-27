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Все результаты игрового дня НБА 27 января

Все результаты игрового дня НБА 27 января
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Сегодня, 27 января, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 10 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Все результаты игрового дня НБА 27 января:

«Атланта Хоукс» — «Даллас Маверикс» — 143:148.
«Шарлотт Хорнетс» — «Хьюстон Рокетс» — 104:138.
«Индиана Пэйсерс» — «Финикс Санз» — 133:131.
«Торонто Рэпторс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 107:127.
«Мемфис Гриззлиз» — «Орландо Мэджик» — 107:106.
«Милуоки Бакс» — «Кливленд Кавальерс» — 100:112.
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 83:107.
«Сан-Антонио Спёрс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 116:100.
«Детройт Пистонс» — «Вашингтон Уизардс» —.
«Нью-Йорк Никс» — «Майами Хит» —.

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Среди ярких индивидуальных выступлений стоит отметить разыгрывающего «Далласа» Луку Дончича. На его счету 73 очка, 10 подборов и семь результативных передач. Также стоит упомянуть защитника «Финикса» Девина Букера. Он набрал 62 очка, совершил пять подборов и четыре передачи.

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