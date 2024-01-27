Сегодня, 27 января, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 10 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Все результаты игрового дня НБА 27 января:

«Атланта Хоукс» — «Даллас Маверикс» — 143:148.

«Шарлотт Хорнетс» — «Хьюстон Рокетс» — 104:138.

«Индиана Пэйсерс» — «Финикс Санз» — 133:131.

«Торонто Рэпторс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 107:127.

«Мемфис Гриззлиз» — «Орландо Мэджик» — 107:106.

«Милуоки Бакс» — «Кливленд Кавальерс» — 100:112.

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 83:107.

«Сан-Антонио Спёрс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 116:100.

«Детройт Пистонс» — «Вашингтон Уизардс» —.

«Нью-Йорк Никс» — «Майами Хит» —.

Новость дополняется...

Среди ярких индивидуальных выступлений стоит отметить разыгрывающего «Далласа» Луку Дончича. На его счету 73 очка, 10 подборов и семь результативных передач. Также стоит упомянуть защитника «Финикса» Девина Букера. Он набрал 62 очка, совершил пять подборов и четыре передачи.