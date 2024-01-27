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Инсайдер назвал дату дебюта Риверса на посту тренера «Милуоки»

Инсайдер назвал дату дебюта Риверса на посту тренера «Милуоки»
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Известный журналист и инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски на своей странице в социальной сети поделился информацией о дебюте Дока Риверса в качестве главного тренера клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс».

«Ожидается, что Док Риверс дебютирует в качестве тренера «Милуоки Бакс» в матче с «Денвер Наггетс» в понедельник, сообщают источники ESPN», — написал Войнаровски на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, несколько дней назад руководство «Милуоки Бакс» приняло решение прекратить сотрудничество с главным тренером Эдрианом Гриффином, который возглавлял команду с июня 2023 года. Это был его первый опыт самостоятельной работы — ранее он был только ассистентом тренера в нескольких клубах Национальной баскетбольной ассоциации.

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