Инсайдер назвал дату дебюта Риверса на посту тренера «Милуоки»

Известный журналист и инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски на своей странице в социальной сети поделился информацией о дебюте Дока Риверса в качестве главного тренера клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс».

«Ожидается, что Док Риверс дебютирует в качестве тренера «Милуоки Бакс» в матче с «Денвер Наггетс» в понедельник, сообщают источники ESPN», — написал Войнаровски на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, несколько дней назад руководство «Милуоки Бакс» приняло решение прекратить сотрудничество с главным тренером Эдрианом Гриффином, который возглавлял команду с июня 2023 года. Это был его первый опыт самостоятельной работы — ранее он был только ассистентом тренера в нескольких клубах Национальной баскетбольной ассоциации.