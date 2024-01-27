В «Зените» почтили память защитников Ленинграда в годовщину снятия блокады

Баскетбольный клуб «Зенит» опубликовал пост, посвящённый 80-летию со дня снятия блокады Ленинграда во время Великой Отечественной войны.

«Сегодня мы отмечаем 80-ю годовщину освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которая продолжалась 872 дня — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го.

Вечная слава героическим защитникам Ленинграда», — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой санкт-петербургского клуба.

В текущем сезоне Единой лиги ВТБ подопечные Хавьера Паскуаля одержали 17 побед в 24 матчах регулярного чемпионата и занимают третье место в турнирной таблице, опережая краснодарский «Локомотив-Кубань» по дополнительным показателям.

Завтра, 28 января, «Зенит» на выезде сыграет с «Пари Нижний Новгород».