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В «Зените» почтили память защитников Ленинграда в годовщину снятия блокады

В «Зените» почтили память защитников Ленинграда в годовщину снятия блокады
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Баскетбольный клуб «Зенит» опубликовал пост, посвящённый 80-летию со дня снятия блокады Ленинграда во время Великой Отечественной войны.

«Сегодня мы отмечаем 80-ю годовщину освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которая продолжалась 872 дня — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го.

Вечная слава героическим защитникам Ленинграда», — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой санкт-петербургского клуба.

В текущем сезоне Единой лиги ВТБ подопечные Хавьера Паскуаля одержали 17 побед в 24 матчах регулярного чемпионата и занимают третье место в турнирной таблице, опережая краснодарский «Локомотив-Кубань» по дополнительным показателям.

Завтра, 28 января, «Зенит» на выезде сыграет с «Пари Нижний Новгород».

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