Тренер «Енисея» — о матче с «Уралмашем»: это проверка на готовность попасть в топ-6

Главный тренер красноярского «Енисея» Йовица Арсич высказался перед матчем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с екатеринбургским «Уралмашем».

«Нас ожидает очень сложное и важное испытание. «Уралмаш» провёл хорошую селекционную работу летом, а по ходу сезона поменял тренера. В данный момент они играют в отличный атакующий баскетбол с агрессивной защитой. Для нас это будет большая проверка на готовность попадания в топ-6», — приводит слова Арсича официальный сайт Единой лиги.

Матч «Енисей» – «Уралмаш» пройдёт сегодня, 27 января, в Красноярске. Начало игры — в 13:00 мск.

В текущем сезоне Единой лиги «Енисей» занимает шестое место, одержав 13 побед в 23 матчах. «Уралмаш» располагается на восьмой строчке в таблице, имея в активе 11 побед после 23 матчей.