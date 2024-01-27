Букер и Дончич повторили достижение, покорившееся лишь 9 игрокам в истории НБА

Сегодня, 27 января, состоялись очередные матчи регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Среди этих матчей выделились индивидуальные выступления разыгрывающего «Даллас Маверикс» Луки Дончича и защитника «Финикс Санз» Девина Букера.
Дончич набрал 73 очка в матче с «Атлантой Хоукс» (148:143), а Букер отметился 62 очками в игре с «Индианой Пэйсерс» (131:133). Таким образом, теперь в активе обоих игроков по два матча Национальной баскетбольной ассоциации, в которых они набирали не менее 60 очков.
Подобное достижение покорилось лишь девяти игрокам в истории НБА.
Полный список выглядит следующим образом:
1. Уилт Чемберлен (32 матча).
2. Коби Брайант (6).
3. Дэмьен Лиллард (5).
4. Майкл Джордан (4).
5. Джеймс Харден (4).
6. Элджин Бэйлор (3).
7. Карл-Энтони Таунс (2).
8. Девин Букер (2).
9. Лука Дончич (2).