Букер и Дончич повторили достижение, покорившееся лишь 9 игрокам в истории НБА

Сегодня, 27 января, состоялись очередные матчи регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Среди этих матчей выделились индивидуальные выступления разыгрывающего «Даллас Маверикс» Луки Дончича и защитника «Финикс Санз» Девина Букера.

Дончич набрал 73 очка в матче с «Атлантой Хоукс» (148:143), а Букер отметился 62 очками в игре с «Индианой Пэйсерс» (131:133). Таким образом, теперь в активе обоих игроков по два матча Национальной баскетбольной ассоциации, в которых они набирали не менее 60 очков.

Подобное достижение покорилось лишь девяти игрокам в истории НБА.

Полный список выглядит следующим образом:

1. Уилт Чемберлен (32 матча).

2. Коби Брайант (6).

3. Дэмьен Лиллард (5).

4. Майкл Джордан (4).

5. Джеймс Харден (4).

6. Элджин Бэйлор (3).

7. Карл-Энтони Таунс (2).

8. Девин Букер (2).

9. Лука Дончич (2).