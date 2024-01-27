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«Енисей» уверенно расправился с «Уралмашем» в домашнем матче Единой лиги

«Енисей» уверенно расправился с «Уралмашем» в домашнем матче Единой лиги
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Сегодня, 27 января, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались красноярский «Енисей» и екатеринбургский «Уралмаш». Игра проходила на стадионе «Арена-Север» в Красноярске и завершилась убедительной победой хозяев площадки со счётом 88:76.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Баскетболисты «Енисея» обозначили статус фаворитов с первых минут, выиграли две стартовые четверти и уже к большому перерыву имели преимущество в 20 очков. Во второй половине гости смогли лишь немного сократить отставание.

Самым результативным игроком встречи стал лидер «Енисея» Ксэвьер Ратэн-Мэйс, принесший своей команде 25 очков и три подбора.

Эта победа стала для «Енисея» 14-й в 24 матчах текущего сезона и позволила опередить «Парму» в борьбе за пятое место по дополнительным показателям. «Уралмаш» одержал 11 побед в 24 матчах и занимает восьмую строчку.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
27 января 2024, суббота. 13:00 МСК
Енисей
Красноярский край
Окончен
88 : 76
Уралмаш
Екатеринбург
Енисей: Ратэн-Мэйс - 25, Мартин - 21, Бич - 12, Карпенко - 12, Хопкинс - 11, Белянков - 3, Сонько - 2, Долинин - 2, Топтунов, Лобарев, Балашов, Загретдинов
Уралмаш: Нэвелс - 14, Уиттакер - 13, Даглас - 10, Нэльсон - 9, Эллис - 8, Писклов - 7, Захаров - 7, Глазунов - 4, Пынько - 2, Новиков - 2, Балашов, Михеев
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