«Енисей» уверенно расправился с «Уралмашем» в домашнем матче Единой лиги

Сегодня, 27 января, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались красноярский «Енисей» и екатеринбургский «Уралмаш». Игра проходила на стадионе «Арена-Север» в Красноярске и завершилась убедительной победой хозяев площадки со счётом 88:76.

Баскетболисты «Енисея» обозначили статус фаворитов с первых минут, выиграли две стартовые четверти и уже к большому перерыву имели преимущество в 20 очков. Во второй половине гости смогли лишь немного сократить отставание.

Самым результативным игроком встречи стал лидер «Енисея» Ксэвьер Ратэн-Мэйс, принесший своей команде 25 очков и три подбора.

Эта победа стала для «Енисея» 14-й в 24 матчах текущего сезона и позволила опередить «Парму» в борьбе за пятое место по дополнительным показателям. «Уралмаш» одержал 11 побед в 24 матчах и занимает восьмую строчку.