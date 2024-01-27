Арсич — о победе над «Уралмашем»: важная игра для нас, игроки чувствовали нервозность

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Уралмашем» (88:76).

«Я хочу поблагодарить болельщиков, которые создали великолепную атмосферу на трибунах. Это стало очень важным фактором победы.

Эта игра была очень важна для нас. Игроки осознавали, насколько сложная и важная игра предстоит с точки зрения турнирного положения, и чувствовали некоторую нервозность. Но они не потерялись на площадке и использовали это состояние на благо команде. Мы показали очень хорошую агрессивную защиту, умно играли в атаке, грамотно находили открытые броски, разбрасывали мяч, играли на подборе, что позволило нам создать большой отрыв.

Во второй половине мы играли не настолько хорошо, как в первой, но в целом нельзя сказать, что мы играли расслабленно. Мы не позволяли нервам доминировать и уверенно довели игру до победы, не позволив соперникам подойти близко», — приводит слова Арсича сайт Единой лиги.