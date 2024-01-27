Лука Дончич вспомнил о Коби Брайанте после личного рекорда по очкам в НБА

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич вспомнил о легендарном игроке «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанте после того, как набрал 73 очка в матче регулярного чемпионата с «Атлантой Хоукс».

«Это невероятно, чувак. Это было нечто особенное. Мы все любим Коби. Это была огромная трагедия, и я не могу поверить, что прошло уже четыре года. Это особенный момент, тем более в годовщину его гибели. Естественно, я бы хотел, чтобы он был с нами», – сказал Лука Дончич на пресс-конференции.

Отметим, что в матче с «Атлантой» защитник «Маверикс» Лука Дончич набрал 73 очка, установив тем самым новый личный рекорд по очкам в одной игре регулярного первенства НБА. «Даллас» победил со счётом 148:143.

Напомним, Коби Брайант погиб 26 января 2020 года из-за крушения вертолёта. За свою профессиональную карьеру Брайант пять раз выиграл НБА в составе «Лейкерс» (2000, 2001, 2002, 2009, 2010). Вместе со сборной атакующий защитник дважды стал олимпийским чемпионом (Пекин — 2008, Лондон — 2012), а также был чемпионом Америки (Лас-Вегас в 2007-м).