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ЦСКА разгромил МБА в Единой лиге с разницей в 36 очков

ЦСКА разгромил МБА в Единой лиге с разницей в 36 очков
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Сегодня, 27 января, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались московские клубы ЦСКА и МБА. Игра проходила на стадионе «Баскет Холл» в Москве. Матч завершился победой ЦСКА со счётом 88:52.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Армейцы отлично вошли в игру и по ходу первого игрового отрезка сделали себе комфортное преимущество в матче – 23:15. Во второй десятиминутке игроки ЦСКА продолжили отлично играть на обеих половинах площадки, добившись уверенной победы в четверти – 20:9. Итоговый результат первой половины – 43:24 в пользу гостей.

После большого перерыва картина на паркете «Баскет Холла» не изменилась – армейцы действовали лучше соперника и обыграли его со счётом 25:13. МБА так и не удалось победить хотя бы в одной четверти матча, уступив в заключительной с результатом 15:20.

Самым результативным игроком встречи стал форвард ЦСКА Самсон Руженцев, который набрал 21 очко.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
27 января 2024, суббота. 16:30 МСК
МБА
Москва
Окончен
52 : 88
ЦСКА
Москва
МБА: Коновалов - 10, Исмаилов - 7, Хоменко - 6, Голдырев - 6, Минченко - 6, Якушин - 6, Шейко - 5, Барашков - 2, Лопатин - 2, Касаткин - 1, Трушкин - 1, Личутин
ЦСКА: Руженцев - 21, Жан-Шарль - 14, Карданахишвили - 10, М'Бай - 10, Михайловский - 6, Уэйр - 6, Тримбл - 6, Астапкович - 6, Джекири - 4, Антонов - 3, Клюев - 2, Зайцев
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