ЦСКА разгромил МБА в Единой лиге с разницей в 36 очков

Сегодня, 27 января, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались московские клубы ЦСКА и МБА. Игра проходила на стадионе «Баскет Холл» в Москве. Матч завершился победой ЦСКА со счётом 88:52.

Армейцы отлично вошли в игру и по ходу первого игрового отрезка сделали себе комфортное преимущество в матче – 23:15. Во второй десятиминутке игроки ЦСКА продолжили отлично играть на обеих половинах площадки, добившись уверенной победы в четверти – 20:9. Итоговый результат первой половины – 43:24 в пользу гостей.

После большого перерыва картина на паркете «Баскет Холла» не изменилась – армейцы действовали лучше соперника и обыграли его со счётом 25:13. МБА так и не удалось победить хотя бы в одной четверти матча, уступив в заключительной с результатом 15:20.

Самым результативным игроком встречи стал форвард ЦСКА Самсон Руженцев, который набрал 21 очко.