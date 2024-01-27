Джоэл Эмбиид высказался о противостоянии с Николой Йокичем за звание MVP НБА

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эбмиид высказался о противостоянии с двукратным MVP Национальной баскетбольной ассоциации Николой Йокичем перед матчем регулярного чемпионата НБА между «Филадельфией» и «Денвер Наггетс».

«Это будет матч между «Филадельфией» и «Денвером». Знаю, что все продолжают пытаться сделать это личным противостоянием, но я ничего не имею против «Денвера» или Николы. Я говорю это снова и снова — он лучший игрок в лиге. И я уважаю всё, чего он достиг», – сказал Эмбиид на пресс-конференции перед матчем с «Денвером».

Напомним, в прошлом сезоне Эмбиид стал самым ценным игроком НБА, опередив в голосовании Йокича. До этого два года подряд MVP становился Никола.

Недавно НБА опубликовала обновлённый рейтинг игроков на награду, за которую борются Эмбиид и Йокич.