Эмил Райкович рассказал, что омрачило победу ЦСКА над МБА в Единой лиге

Главный тренер московского ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал победу своих подопечных над столичной МБА в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Не могу назвать сегодняшнюю победу легкой – мои ребята приложили серьезные усилия, чтобы добиться такого результата. Мы выглядели очень хорошо в первую очередь в защите, благодаря ей уже имели шансы впереди. Когда счет стал крупнее, смогли воспользоваться всей ротацией, дали сегодня почувствовать игру даже молодым парням, как например Ивану Зайцеву. Травма Мело Тримбла немного омрачила победу, надеюсь, у него не слишком серьезная проблема и в ближайшее время он сможет вернуться на паркет», – приводит слова Райковича Единая лига.

Напомним, ЦСКА победил МБА со счётом 88:52. Самым результативным игроком встречи стал форвард ЦСКА Самсон Руженцев, который набрал 21 очко.

На данный момент ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Единой лиги с 22 победами при трёх поражениях в регулярном чемпионате. МБА же расположилась на 12-м месте – восемь побед при 17 поражениях.