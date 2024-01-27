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УНИКС победил «Автодор» в Единой лиге благодаря 35 очкам Димитриевича

УНИКС победил «Автодор» в Единой лиге благодаря 35 очкам Димитриевича
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Сегодня, 27 января, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались казанский УНИКС и саратовский «Автодоро». Игра проходила на стадионе «Баскет-холл» в Казани. Матч завершился победой УНИКСа со счётом 89:71.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

В стартовой четверти гости отлично проявили себя, благодаря чему обыграли хозяев паркета со счётом 20:16. Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович внёс коррективы в игру своих подопечных, и казанцы оказались сильнее соперника во втором игровом отрезке – 28:21. Итоговый результат первой половины – 46:41 в пользу клуба из Казани.

После перерыва УНИКС предстал совсем другой командой – полностью закрыв оппонента из Саратова в третьей четверти со счётом 22:9. В заключительной десятиминутке между командами шла равная борьба, так как хозяева паркета уже попросту доигрывали матч, решающая четверть завершилась с результатом 23:21 в пользу УНИКСа.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий УНИКСа Ненад Димитриевич, который набрал 35 очков.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
27 января 2024, суббота. 18:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
89 : 71
Автодор
Саратов
УНИКС: Димитриевич, Рейнольдс, Д. Кулагин, Лабери, Найт, Тихоненко, Бако, Стуленков, Колесников, Одиноков, Лазарев, Грин
Автодор: Торнвелл, Пранаускис, Беслач, Наумов, Петенев, Халдеев, Фёдоров, Хэммондс, Ньюмэн, Гаррет, Мавра, Фридзон
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