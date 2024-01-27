УНИКС победил «Автодор» в Единой лиге благодаря 35 очкам Димитриевича

Сегодня, 27 января, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались казанский УНИКС и саратовский «Автодоро». Игра проходила на стадионе «Баскет-холл» в Казани. Матч завершился победой УНИКСа со счётом 89:71.

В стартовой четверти гости отлично проявили себя, благодаря чему обыграли хозяев паркета со счётом 20:16. Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович внёс коррективы в игру своих подопечных, и казанцы оказались сильнее соперника во втором игровом отрезке – 28:21. Итоговый результат первой половины – 46:41 в пользу клуба из Казани.

После перерыва УНИКС предстал совсем другой командой – полностью закрыв оппонента из Саратова в третьей четверти со счётом 22:9. В заключительной десятиминутке между командами шла равная борьба, так как хозяева паркета уже попросту доигрывали матч, решающая четверть завершилась с результатом 23:21 в пользу УНИКСа.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий УНИКСа Ненад Димитриевич, который набрал 35 очков.