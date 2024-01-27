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Перасович: после перерыва матча с «Автодором» игроки УНИКСа преобразились

Перасович: после перерыва матча с «Автодором» игроки УНИКСа преобразились
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Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу своих подопечных над саратовским «Автодором» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Очевидно, сегодня мы продемонстрировали не лучшую свою игру. Объясняю это тем, что нам противостояла очень серьезная команда, которая усилила состав и теперь имеет потенциал обыграть любого в лиге. Сейчас мы планируем провести анализ неудачных отрезков. Вторая половина удалась нам значительно лучше.

После большого перерыва мы вышли с должным терпением и интенсивностью. Игроки, не достаточно хорошо сыгравшие в начале встречи, после перерыва преобразились. Однако нам недостаточно только Нено Димитриевича, который сегодня продемонстрировал лучшую игру в сезоне и Исмаэля Бако, отлично сыгравшего на старте встречи», – приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.

Напомним, УНИКС на домашнем паркете обыграл «Автодор» со счётом 89:71. Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий УНИКСа Ненад Димитриевич, который набрал 35 очков. Македонский баскетболист установил личный рекорд по очкам в отдельно взятом матче.

На данный момент УНИКС занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги с 19 победами при шести поражениях. Команда из Казани уступает в чемпионате лишь московскому ЦСКА. «Автодор» расположился на 11-м месте Единой лиги с отрицательным балансом побед и поражений – 9-16.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
27 января 2024, суббота. 18:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
89 : 71
Автодор
Саратов
УНИКС: Димитриевич, Рейнольдс, Д. Кулагин, Лабери, Найт, Тихоненко, Бако, Стуленков, Колесников, Одиноков, Лазарев, Грин
Автодор: Торнвелл, Пранаускис, Беслач, Наумов, Петенев, Халдеев, Фёдоров, Хэммондс, Ньюмэн, Гаррет, Мавра, Фридзон
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