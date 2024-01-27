Перасович: после перерыва матча с «Автодором» игроки УНИКСа преобразились

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу своих подопечных над саратовским «Автодором» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

«Очевидно, сегодня мы продемонстрировали не лучшую свою игру. Объясняю это тем, что нам противостояла очень серьезная команда, которая усилила состав и теперь имеет потенциал обыграть любого в лиге. Сейчас мы планируем провести анализ неудачных отрезков. Вторая половина удалась нам значительно лучше.

После большого перерыва мы вышли с должным терпением и интенсивностью. Игроки, не достаточно хорошо сыгравшие в начале встречи, после перерыва преобразились. Однако нам недостаточно только Нено Димитриевича, который сегодня продемонстрировал лучшую игру в сезоне и Исмаэля Бако, отлично сыгравшего на старте встречи», – приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.

Напомним, УНИКС на домашнем паркете обыграл «Автодор» со счётом 89:71. Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий УНИКСа Ненад Димитриевич, который набрал 35 очков. Македонский баскетболист установил личный рекорд по очкам в отдельно взятом матче.

На данный момент УНИКС занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги с 19 победами при шести поражениях. Команда из Казани уступает в чемпионате лишь московскому ЦСКА. «Автодор» расположился на 11-м месте Единой лиги с отрицательным балансом побед и поражений – 9-16.