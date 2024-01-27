«Вашингтон» на выезде обыграл «Детройт» благодаря 30 очкам Кузмы

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Сегодня, 27 января, состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2023/2024, в котором встречались «Детройт Пистонс» и «Вашингтон Уизардс». Игра завершилась победой гостей из столицы США со счётом 118:104.

Стартовая четверть ушла в актив гостей из столицы США, которые оказались сильнее со счётом 36:33. Во втором игровом отрезке «Детройт» вернулся в матч и обыграл соперника с результатом 30:25. Итог первой половины – 63:61 в пользу «поршней».

Вторая половина встречи началась с уверенных действий «Вашингтона», команда победила в третьей четверти с преимуществом в четыре очка – 26:22. Заключительная четверть проходила под полным контролем «волшебников», которые победили в четвёртой четверти с результатом 31:19.

Самым результативным игроком в составе «Вашингтона» стал форвард Кайл Кузма, который набрал 30 очков.