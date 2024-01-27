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«Вашингтон» на выезде обыграл «Детройт» благодаря 30 очкам Кузмы

«Вашингтон» на выезде обыграл «Детройт» благодаря 30 очкам Кузмы
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Сегодня, 27 января, состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2023/2024, в котором встречались «Детройт Пистонс» и «Вашингтон Уизардс». Игра завершилась победой гостей из столицы США со счётом 118:104.

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

Стартовая четверть ушла в актив гостей из столицы США, которые оказались сильнее со счётом 36:33. Во втором игровом отрезке «Детройт» вернулся в матч и обыграл соперника с результатом 30:25. Итог первой половины – 63:61 в пользу «поршней».

Вторая половина встречи началась с уверенных действий «Вашингтона», команда победила в третьей четверти с преимуществом в четыре очка – 26:22. Заключительная четверть проходила под полным контролем «волшебников», которые победили в четвёртой четверти с результатом 31:19.

Самым результативным игроком в составе «Вашингтона» стал форвард Кайл Кузма, который набрал 30 очков.

НБА - регулярный чемпионат
27 января 2024, суббота. 20:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
104 : 118
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Детройт Пистонс: Богданович - 30, Каннингем - 20, Стюарт - 11, Дюрен - 10, Айви - 10, Томпсон - 8, Бёркс - 8, Нокс - 4, Хейз - 2, Моррис - 1, Галлинари, Уайзмен, Сассер, Харрис, Мускала
Вашингтон Уизардс: Кузма - 30, Пул - 17, Гэффорд - 15, Багли III - 13, Джонс - 12, Авдия - 10, Кулибали - 8, Кисперт - 8, Шамет - 3, Райт - 2, Болдуин Мл., Гилл, Джемисон, Оморуи
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