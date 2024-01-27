Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Это мечта». Док Риверс — о том, что возглавил «Милуоки»

«Это мечта». Док Риверс — о том, что возглавил «Милуоки»
Аудио-версия:
Комментарии

Американский специалист Док Риверс поделился эмоциями после того, как стал новым главным тренером «Милуоки Бакс».

«Лично для меня вернуться [в Милуоки] – это мечта. Тренируясь на арене, когда ваша майка висит над вами, я могу повернуться к игрокам и сказать: «Ребята, богом клянусь, я неплохо играл в баскетбол. Просто посмотрите вверх», – сказал Док Риверс на пресс-конференции.

Напомним, несколько дней назад руководство «Милуоки Бакс» приняло решение прекратить сотрудничество с главным тренером Эдрианом Гриффином, который возглавлял команду с июня 2023 года. Это был его первый опыт самостоятельной работы — ранее он был только ассистентом тренера в нескольких клубах Национальной баскетбольной ассоциации.

Отметим, что матч между «Милуоки» и «Нью-Орлеан Пеликанс» станет первым для команды из Висконсина под руководством Дока Риверса.

НБА - регулярный чемпионат
28 января 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Не начался
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Сейчас читают:
Ушел тренер-новичок — пришёл тренер с 51% побед в плей-офф. В «Милуоки» кадровые изменения
Ушел тренер-новичок — пришёл тренер с 51% побед в плей-офф. В «Милуоки» кадровые изменения
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android