«Это мечта». Док Риверс — о том, что возглавил «Милуоки»

Американский специалист Док Риверс поделился эмоциями после того, как стал новым главным тренером «Милуоки Бакс».

«Лично для меня вернуться [в Милуоки] – это мечта. Тренируясь на арене, когда ваша майка висит над вами, я могу повернуться к игрокам и сказать: «Ребята, богом клянусь, я неплохо играл в баскетбол. Просто посмотрите вверх», – сказал Док Риверс на пресс-конференции.

Напомним, несколько дней назад руководство «Милуоки Бакс» приняло решение прекратить сотрудничество с главным тренером Эдрианом Гриффином, который возглавлял команду с июня 2023 года. Это был его первый опыт самостоятельной работы — ранее он был только ассистентом тренера в нескольких клубах Национальной баскетбольной ассоциации.

Отметим, что матч между «Милуоки» и «Нью-Орлеан Пеликанс» станет первым для команды из Висконсина под руководством Дока Риверса.