Боб Майерс назвал самого доминирующего игрока НБА на данный момент

Бывший генеральный менеджер «Голедн Стэйт Уорриорз» Боб Майерс поделился мнением о том, кто является самым доминирующим игроком Национальной баскетбольной ассоциации на данный момент.

«Если бы сейчас проходила седьмая игра в финале НБА и каждый из нас должен был выбрать центрового, я бы выбрал Эмбиида первым… Я люблю Йокича, но Эмбиид – самый физически доминирующий игрок в НБА на данный момент», – сказал Боб Майерс в эфире ESPN.

Напомним, в прошлом сезоне Эмбиид стал самым ценным игроком НБА (MVP), опередив в голосовании Йокича. До этого два года подряд MVP становился Никола.

Матч между «Денвер Наггетс» и «Филадельфией Сиксерс» в регулярном чемпионате НБА состоится сегодня, 28 января, в 01:30 мск.