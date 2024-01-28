«MVP мог бы одеваться получше». Эксперт – о Джоэле Эмбииде

Североамериканский журналист и аналитик ESPN Стивен Эй Смит поделился мнением о внешнем виде самого ценного игрока Национальной баскетбольной ассоциации Джоэла Эмбиида, выступающего за «Филадельфию Сиксерс».

Фото: Кадр из трансляции

«Самый ценный игрок лиги мог бы одеваться получше, Джоэл!» – сказал Стивен Эй Смит в эфире американского национального телевидения.

Напомним, в прошлом сезоне Эмбиид стал самым ценным игроком НБА (MVP), опередив в голосовании Йокича. До этого два года подряд MVP становился Никола.

Матч между «Денвер Наггетс» и «Филадельфией Сиксерс» в регулярном чемпионате НБА состоится сегодня, 28 января, в 01:30 мск.

На данный момент «Филадельфия» во главе с Эмбиидом занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции.