Лидер НБА «Бостон» проиграл 19 очков «Клипперс»

В ночь с 27 на 28 января мск на паркете бостонской арены «Ти-Ди Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева площадки «Бостон Селтикс» уступили со счётом 96:115 «Лос-Анджелес Клипперс».

Для «Клипперс» эта победа стала пятой в регулярном чемпионате подряд. Лидер НБА «Бостон» прервал трёхматчевую выигрышную серию.