Лидер НБА «Бостон» проиграл 19 очков «Клипперс»
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В ночь с 27 на 28 января мск на паркете бостонской арены «Ти-Ди Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева площадки «Бостон Селтикс» уступили со счётом 96:115 «Лос-Анджелес Клипперс».
Для «Клипперс» эта победа стала пятой в регулярном чемпионате подряд. Лидер НБА «Бостон» прервал трёхматчевую выигрышную серию.
НБА - регулярный чемпионат
28 января 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
96 : 115
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Бостон Селтикс: Тейтум - 21, Притчард - 12, Корнет - 11, Браун - 8, Стивенс - 8, Кета - 8, Холидэй - 7, Хозер - 6, Михайлюк - 6, Бриссетт - 5, Уайт - 2, Бэнтон - 2, Хорфорд
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 26, Тайс - 18, Джордж - 17, Мэнн - 14, Коффи - 10, Харден - 9, Пламли - 8, Уэстбрук - 4, Пауэлл - 4, Бостон - 3, Хиланд - 2, Такер, Браун
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