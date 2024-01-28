«Я мог бы, но моя мама здесь». Стив Керр отказался подводить итоги матча с «Лейкерс»

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр остался недоволен судейством в матче с «Лос-Анджелес Лейкерс» и сдерживал себя на пресс-конференции после игры.

«Я мог бы прокомментировать штрафные броски, но моя мама сейчас здесь, поэтому я хочу вести себя как можно лучше, поэтому я не буду комментировать их 43 штрафных броска против наших 16, я не буду комментировать и тот факт, что Стеф реализовал три штрафных броска за 43 минуты матча», – сказал Стив Керр на пресс-конференции после матча с «Лейкерс».

Напомним, матч завершился победой «Лейкерс» со счётом 145:144. Командам не хватило основного времени матча и первого овертайма, чтобы определить сильнейшего. Во второй пятиминутке «Голден Стэйт» за несколько секунд до конца вышли вперёд благодаря точному трёхочковому Стефена Карри, но «воины» не смогли остановить Леброна в проходе и сфолили на нём. Джеймс забросил оба штрафных и тем самым принёс своей команде победу.

Самым результативным игроком матча стал Стефен Карри («Уорриорз»), набравший 46 очков. Леброн Джеймс («Лейкерс») оформил трипл-дабл, добавив к 36 очкам 20 подборов и 12 результативных передач.