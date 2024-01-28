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«Я мог бы, но моя мама здесь». Стив Керр отказался подводить итоги матча с «Лейкерс»

«Я мог бы, но моя мама здесь». Стив Керр отказался подводить итоги матча с «Лейкерс»
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр остался недоволен судейством в матче с «Лос-Анджелес Лейкерс» и сдерживал себя на пресс-конференции после игры.

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«Я мог бы прокомментировать штрафные броски, но моя мама сейчас здесь, поэтому я хочу вести себя как можно лучше, поэтому я не буду комментировать их 43 штрафных броска против наших 16, я не буду комментировать и тот факт, что Стеф реализовал три штрафных броска за 43 минуты матча», – сказал Стив Керр на пресс-конференции после матча с «Лейкерс».

Напомним, матч завершился победой «Лейкерс» со счётом 145:144. Командам не хватило основного времени матча и первого овертайма, чтобы определить сильнейшего. Во второй пятиминутке «Голден Стэйт» за несколько секунд до конца вышли вперёд благодаря точному трёхочковому Стефена Карри, но «воины» не смогли остановить Леброна в проходе и сфолили на нём. Джеймс забросил оба штрафных и тем самым принёс своей команде победу.

Самым результативным игроком матча стал Стефен Карри («Уорриорз»), набравший 46 очков. Леброн Джеймс («Лейкерс») оформил трипл-дабл, добавив к 36 очкам 20 подборов и 12 результативных передач.

НБА - регулярный чемпионат
28 января 2024, воскресенье. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
144 : 145
ОТ
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 46, Томпсон - 24, Куминга - 22, Уиггинс - 22, Подзиемски - 10, Грин - 8, Шарич - 5, Джексон-Дэвис - 4, Джозеф - 3, Луни, Santos, Киньонес
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 36, Дэвис - 29, Расселл - 28, Ривз - 17, Вандербилт - 14, Хатимура - 11, Вуд - 8, Кристи - 2, Худ-Скифино, Хэйс, Принс, Льюис
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