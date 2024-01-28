Баскетболист «Зенита» Георгий Жбанов: Зоран Лукич — настоящий фанат своего дела

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Георгий Жбанов перед матчем с «Пари Нижний Новгород» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ поделился мнением о тренере нижегородской команды Зоране Лукиче.

«Зоран — настоящий фанат своего дела, и, я думаю, не проходит ни секунды, чтобы он не думал о баскетболе и о том, как сделать свою команду лучше, и, конечно, его требования по игре в защите доставляют много трудностей всем соперникам.

У «Нижнего Новгорода» очень непростое время, но, как говорится, «трудные времена рождают великих людей». Мы же подходим к матчу со всей ответственностью и не смотрим, что команда находится на предпоследнем месте. Понимаем, что соперник будет бороться до конца, по-другому в командах Лукича не бывает», – приводит слова Жбанова официальный сайт «Зенита».

Напомним, «Нижний Новгород» на домашней площадке примет «Зенит» в матче первого круга регулярного чемпионата Единой лиги. Матч состоится сегодня, начало в 14:00 мск.

На данный момент «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги с 17 победами при семи поражениях, а «Нижний Новгород», в свою очередь, расположился на предпоследней, 13-й строчке с шестью победами при 18 поражениях.

Купить билет на матч можно с помощью нашего сервиса «Билеты»