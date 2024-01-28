Бывшая сотрудница «Детройта» подала в суд на команду за сексуальные домогательства

Бывшая сотрудница «Детройт Пистонс» Деджанай Раска подала в суд на команду Национальной баскетбольной ассоциации и экс-помощника генерального менеджера клуба Роберта Мёрфи, обвиняя его в сексуальных домогательствах во время работы в организации. Об этом сообщает Detroit News.

В иске говорится о том, что девушка подверглась нападению и избиению в ноябре 2021 года. Ответчиками по делу являются «Детройт» и Мёрфи.

Отмечается, что Раска, которая работала в организации с сентября 2021 по июнь 2023 года, требует компенсации морального ущерба за эмоциональные страдания.

При этом в материале также говорится, что Мёрфи сделал ложное заявление отделу кадров о том, что Раска уволилась по собственному желанию, в то время как фактически он лично уволил её.