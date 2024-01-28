Маскот «Сан-Антонио» поймал летучую мышь, которая напугала Вембаньяму

Во время матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между «Сан-Антонио Спёрс» и «Миннесотой Тимбервулвз» на паркете появилась летучая мышь. Маскот «шпор» по имени Койот отправился её ловить.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что центровому «Сан-Антонио» Виктору Вембаньяме явно не понравилось появление летучей мыши на паркете. На его лице был виден испуг и отвращение в первые секунды, когда он заметил животное. Койот не сразу справился с поимкой летучей мыши, но всё-таки спустя несколько попыток одна из них оказалась удачной.

Напомним, «Сан-Антонио» на домашнем паркете победил «Миннесоту» со счётом 113:112. Вембаньяма набрал в матче 23 очка и сделал 10 подборов, оформив, таким образом, дабл-дабл.