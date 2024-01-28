Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Руна — Астана. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Маскот «Сан-Антонио» поймал летучую мышь, которая напугала Вембаньяму

Маскот «Сан-Антонио» поймал летучую мышь, которая напугала Вембаньяму
Аудио-версия:
Комментарии

Во время матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между «Сан-Антонио Спёрс» и «Миннесотой Тимбервулвз» на паркете появилась летучая мышь. Маскот «шпор» по имени Койот отправился её ловить.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что центровому «Сан-Антонио» Виктору Вембаньяме явно не понравилось появление летучей мыши на паркете. На его лице был виден испуг и отвращение в первые секунды, когда он заметил животное. Койот не сразу справился с поимкой летучей мыши, но всё-таки спустя несколько попыток одна из них оказалась удачной.

Напомним, «Сан-Антонио» на домашнем паркете победил «Миннесоту» со счётом 113:112. Вембаньяма набрал в матче 23 очка и сделал 10 подборов, оформив, таким образом, дабл-дабл.

НБА - регулярный чемпионат
28 января 2024, воскресенье. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
113 : 112
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Сан-Антонио Спёрс: Васселл - 25, Вембаньяма - 23, Джонсон - 14, Сохан - 13, Джонс - 12, Макдермотт - 9, Барлоу - 9, Шампани - 4, Уэсли - 2, Осман - 2, Грэм, Брэнэм, Мамукелашвили
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 32, Гобер - 19, Таунс - 19, Рид - 13, Александер-Уолкер - 11, Макдэниелс - 7, Милтон - 7, Андерсон - 4, Маклафлин, Никс, Браун, Гарза
Сейчас читают:
«Мне не стоит этого говорить, но я всё равно скажу». 14 лучших цитат Грега Поповича
«Мне не стоит этого говорить, но я всё равно скажу». 14 лучших цитат Грега Поповича
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android