Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Руна — Астана. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Это послужило мне уроком». Тейтум — о том, как смерть Брайанта открыла ему глаза

«Это послужило мне уроком». Тейтум — о том, как смерть Брайанта открыла ему глаза
Аудио-версия:
Комментарии

Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум после четырёхлетней годовщины смерти легендарного баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайнта рассказал, что стал больше пытаться разговаривать с известными игроками, например, с Леброном Джеймсом.

«Мне бы хотелось больше общаться (с Коби Брайантом). У меня было так много вопросов, на которые я хотел знать ответы. Мне следовало звонить ему чаще, и это послужило мне уроком. Я не сдерживаюсь с парнями постарше в лиге, такими как Леброн. Джеймс, — это тот, кому я часто пишу и звоню, и это может быть связано с вопросами про баскетбол, или, допустим, как заботиться о своём теле, или решение деловых вопросов за пределами площадки. Люди готовы дать вам ответы, вам просто нужно спросить», – сказал Тейтум в беседе с известным журналистом Марком Спирсом.

Напомним, Коби Брайант погиб 26 января 2020 года из-за крушения вертолёта. За свою профессиональную карьеру Брайант пять раз выиграл НБА в составе «Лейкерс» (2000, 2001, 2002, 2009, 2010). Вместе со сборной атакующий защитник дважды стал олимпийским чемпионом (Пекин — 2008, Лондон — 2012), а также был чемпионом Америки (Лас-Вегас в 2007-м).

Сейчас читают:
Лука Дончич вспомнил о Коби Брайанте после личного рекорда по очкам в НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android