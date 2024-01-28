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Дрэймонд Грин повздорил с Джарредом Вандербилтом на матче «Голден Стэйт» — «Лейкерс»

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Лос-Анджелес Лейкерс» ударил игрока «озёрников» Энтони Дэвиса, после чего повздорил с форвардом Джарредом Вандербилтом.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

После того, как Грин сфолил, нанеся небольшой удар по лицу Дэвиса, Вандербилт пытался что-то высказать Дрэймонду. Но один из лидеров «воинов» призвал игрока «Лейкерс» заткнуться.

Напомним, матч завершился победой «Лейкерс» со счётом 145:144. Самым результативным игроком матча стал Стефен Карри («Уорриорз»), набравший 46 очков. Леброн Джеймс («Лейкерс») оформил трипл-дабл, добавив к 36 очкам 20 подборов и 12 результативных передач.