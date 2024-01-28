Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Руна — Астана. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Чемпион НБА призвал Тейтума меньше общаться с судьями

Чемпион НБА призвал Тейтума меньше общаться с судьями
Комментарии

Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Бостон Селтикс» Седрик Максвелл обратился к лёгкому форварду команды Джейсону Тейтуму.

«Ему просто нужно перерасти это. Иногда твоя реакция на свисток или на отсутствие свистка может навредить твоей команде. Джейсону Тейтуму необходимо поменьше обращать внимание на свистки и общаться с судьями», – сказал Седрик Максвелл в своём подкасте на YouTube.

Напомним, на данный момент «Бостон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции с 35 победами при 11 поражениях в регулярном чемпионате НБА. В последнем матче «Селтикс» на домашнем паркете уступили «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 96:115. Это поражение стало для «кельтов» всего лишь вторым при поддержке домашних трибун в сезоне-2023/2024.

НБА - регулярный чемпионат
28 января 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
96 : 115
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Бостон Селтикс: Тейтум - 21, Притчард - 12, Корнет - 11, Браун - 8, Стивенс - 8, Кета - 8, Холидэй - 7, Хозер - 6, Михайлюк - 6, Бриссетт - 5, Уайт - 2, Бэнтон - 2, Хорфорд
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 26, Тайс - 18, Джордж - 17, Мэнн - 14, Коффи - 10, Харден - 9, Пламли - 8, Уэстбрук - 4, Пауэлл - 4, Бостон - 3, Хиланд - 2, Такер, Браун
Материалы по теме
Джейсон Тейтум — об удалении: в какой-то момент тебе придётся постоять за себя
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android