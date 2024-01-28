Чемпион НБА призвал Тейтума меньше общаться с судьями

Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Бостон Селтикс» Седрик Максвелл обратился к лёгкому форварду команды Джейсону Тейтуму.

«Ему просто нужно перерасти это. Иногда твоя реакция на свисток или на отсутствие свистка может навредить твоей команде. Джейсону Тейтуму необходимо поменьше обращать внимание на свистки и общаться с судьями», – сказал Седрик Максвелл в своём подкасте на YouTube.

Напомним, на данный момент «Бостон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции с 35 победами при 11 поражениях в регулярном чемпионате НБА. В последнем матче «Селтикс» на домашнем паркете уступили «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 96:115. Это поражение стало для «кельтов» всего лишь вторым при поддержке домашних трибун в сезоне-2023/2024.