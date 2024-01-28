Пол Пирс считает, что никто не побьёт историческое достижение Уилта Чемберлена

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс поделился мнением, что никто не побьёт рекорд великого центрового Уилта Чемберлена, который набрал в матче 100 очков.

«Никто никогда не наберёт 100 очков. В игре просто недостаточно минут», – сказал Пол Пирс в эфире программы KG Certified.

Отметим, что буквально за одну игровую неделю в НБА несколько игроков набрали огромное количество очков в регулярном чемпионате. Сперва центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид набрал 70 очков в матче с «Сан-Антонио Спёрс», а буквально несколько дней спустя разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич записал на свой счёт 73 очка.

Напомним, планка в 73 очка в НБА покорялась лишь четырём игрокам: Уилту Чемберлену, Коби Брайанту, Дэвиду Томпсону и теперь Дончичу.