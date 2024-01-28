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«Нижний Новгород» обыграл одного из лидеров Единой лиги «Зенит»

«Нижний Новгород» обыграл одного из лидеров Единой лиги «Зенит»
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Сегодня, 28 января, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и санкт-петербургский «Зенит». Игра проходила на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде. Матч завершился победой хозяев паркета со счётом 68:64.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

В стартовой четверти было забито не так много очков, но это не помешало хозяевам обыграть соперника со счётом 14:12. Во втором игровом отрезке «Нижний Новгород» выглядел ещё сильнее – выиграв его с результатом 21:11. Итоговый счёт первой половины – 35:23 в пользу подопечных Зорана Лукича.

«Зенит» после перерыва полностью перезагрузился и стал отыгрывать преимущество – победа в третьей десятиминутке со счётом 20:16. В решающей четверти гости всеми силами пытались отыграться, но хватило клуб из Санкт-Петербурга лишь для того, чтобы немного сократить отставание –21:17.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
28 января 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
68 : 64
Зенит
Санкт-Петербург
Пари Нижний Новгород: Шеперд, Ганькевич, Чадов, Ивлев, Понкрашов, Хвостов, Новакович, Беленицкий, Гафуров, Воронцевич, Бабурин, Зоткин
Зенит: Фрейзер, Захаров, Герасимов, Карасёв, Жбанов, Клименко, Эртель, Дублевич, Морман, Зубков, Курич, Хантер
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