«Не знаю, где мы были первые 20 минут». Хавьер Паскуаль – о поражении «Зенита»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль подвёл итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пари Нижний Новгород».

«Поздравляю «Нижний» с этой победой. Мы в первые 20 минут просто отсутствовали на паркете, не знаю, где мы были, но точно не в Нижнем Новгороде», – приводит слова Паскуаля пресс-служба «Зенита».

Напомним, после первой половины «Зенит» проигрывал со счётом 23:35 нижегородскому коллективу, но уже во второй половине чуть было не отыгрался. Матч завершился со счётом 68:64 в пользу «Нижнего Новгорода». Для подопечных Зорана Лукича эта победа стала второй в последних трёх играх регулярного чемпионата Единой лиги.

На данный момент «Зенит» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата, а «Нижний Новгород» – 13-е.