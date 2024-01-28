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«Не знаю, где мы были первые 20 минут». Хавьер Паскуаль – о поражении «Зенита»

«Не знаю, где мы были первые 20 минут». Хавьер Паскуаль – о поражении «Зенита»
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль подвёл итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пари Нижний Новгород».

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Поздравляю «Нижний» с этой победой. Мы в первые 20 минут просто отсутствовали на паркете, не знаю, где мы были, но точно не в Нижнем Новгороде», – приводит слова Паскуаля пресс-служба «Зенита».

Напомним, после первой половины «Зенит» проигрывал со счётом 23:35 нижегородскому коллективу, но уже во второй половине чуть было не отыгрался. Матч завершился со счётом 68:64 в пользу «Нижнего Новгорода». Для подопечных Зорана Лукича эта победа стала второй в последних трёх играх регулярного чемпионата Единой лиги.

На данный момент «Зенит» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата, а «Нижний Новгород» – 13-е.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
28 января 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
68 : 64
Зенит
Санкт-Петербург
Пари Нижний Новгород: Шеперд, Ганькевич, Чадов, Ивлев, Понкрашов, Хвостов, Новакович, Беленицкий, Гафуров, Воронцевич, Бабурин, Зоткин
Зенит: Фрейзер, Захаров, Герасимов, Карасёв, Жбанов, Клименко, Эртель, Дублевич, Морман, Зубков, Курич, Хантер
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