«Енисей» гарантировал себе место в плей-офф Единой лиги

Красноярский «Енисей» досрочно завоевал себе место в топ-6 Единой лиги ВТБ. Это произошло после того, как завершился матч между «Самарой» и «Локомотивом-Кубанью» (76:91).

За два матча до конца регулярного чемпионата «Енисей» имеет 14 побед при 10 поражениях. «Самара», которая идёт седьмой и которой осталось провести один матч, имеет показатель 13 побед — 12 поражений. В личных встречах преимущество у красноярцев. Таким образом, «Енисей» стал недосягаем для седьмой на данный момент команды чемпионата.

«Самара» ещё имеет математические шансы на выход в плей-офф. Нужно, чтобы «Парма» потерпела два поражения в оставшихся матчах — с «Минском» и с самой «Самарой».

Напомним, сегодня, 28 января, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались краснодарский «Локомотив-Кубань» и клуб из одноимённого города «Самара». Игра проходила на стадионе «Баскет-холл» в Краснодаре. Матч завершился победой «Локомотива-Кубань» со счётом 91:76.