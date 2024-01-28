«Руна» обыграла «Астану» и опередила её в турнирной таблице

Сегодня, 28 января, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались московская «Руна» и клуб из одноимённого города «Астана». Игра проходила на стадионе «Динамо» в Москве. Матч завершился победой хозяев со счётом 80:67.

Самым результативным игроком встречи стал Дэвин Дэвис, который записал в свой актив 18 очков. У «Руны» наилучшую результативность продемонстрировал Никола Иванович — 14 очков.

Благодаря этой победе «Руна» опередила в турнирной таблице «Астану». Теперь столичная команда идёт девятой, имея в своём активе 11 побед при 14 поражениях. «Астана» имеет 10 побед и 15 поражений.