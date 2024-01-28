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Бывший игрок НБА и Евролиги упал в обморок во время дебюта в тайваньской лиге

Бывший игрок НБА и Евролиги упал в обморок во время дебюта в тайваньской лиге
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Американский центровой Уилли Рид потерял сознание во время своего дебютного матча в тайваньской лиге.

Бывший игрок НБА и Евролиги вскоре пришёл в себя, но в команде его отправили на медицинское обследование. По сообщениям Yahoo, сам баскетболист не придал инциденту значения, заявив, что с ним всё в порядке.

Всего пару дней назад бывший игрок пирейского «Олимпиакоса» Уилли Рид присоединился к команде из тайваньской лиги.

33-летний американский бигмен в последнее время выступал за «Фуэнлабраду» в испанской Лиге. До этого он провёл два сезона в черногорской лиге в составе «Будучности». В сезоне-2021/2022 Рид набирал в среднем 11,3 очка и делал 5,8 подбора в 13 матчах Еврокубка, занимая четвёртое место в лиге по этим показателям.

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