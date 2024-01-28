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Секулич прокомментировал победу в матче с «Самарой»

Секулич прокомментировал победу в матче с «Самарой»
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александер Секулич дал комментарий по поводу победы в матче Единой лиги ВТБ с «Самарой» (91:76).

«Игра получилась интересной. «Самара» приехала с задачей обязательно выиграть. Турнирная ситуация прижала их к стенке. Но и мы не хотим проигрывать никому, особенно на домашней арене.

«Самара» в этом сезоне не раз демонстрировала впечатляющую игру в нападении. А в защите мы ждали от них жесткой контактной борьбы, иногда даже чересчур агрессивной. Так и вышло. И мы оказались к этому готовы. Поздравления игрокам, они сегодня хорошо поработали и добились заслуженной победы против сложного соперника», — приводит слова Секулича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

После победы краснодарский клуб опередил санкт-петербургский «Зенит» в турнирной таблице Единой лиги. «Локомотив-Кубань» сейчас занимает третье место, а сине-бело-голубые – четвёртое.

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