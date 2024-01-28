Эрдоган — об игре с «Астаной»: один из лучших наших матчей по игре в защите

Главный тренер «Руны» Эртурул Эрдоган высказался по поводу победы в матче Единой лиги ВТБ с «Астаной» (80:67).

«В первую очередь поздравляю парней. Они хорошо отреагировали на прошлое поражение. Могу сказать, что это был один из лучших наших матчей по игре в защите. Мы должны понять, как защищаться еще лучше во второй половине сезона. Также нам нужно уменьшить количество потерь. Надеюсь, сегодняшняя победа добавит нам уверенности. Нам нужно продолжать работать, готовиться к следующим матчам», — приводит слова Эрдогана пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Благодаря этой победе «Руна» опередила «Астану» в турнирной таблице. Теперь столичная команда идёт девятой, имея в своём активе 11 побед при 14 поражениях. У «Астаны» 10 побед и 15 поражений.