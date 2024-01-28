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Ник Райт: суперзвёзды отдыхают, а Леброн и Стеф продолжают устраивать шоу

Известный аналитик шоу First Things First на телеканале FOX Sports Ник Райт высказался по поводу Стефена Карри и Леброна Джеймса.

«В лиге, где есть система распредления нагрузки, суперзвёзды отдыхают, а парни, которыедолжны были стать лидерами, совершенно ненадежны…

Леброн и Стеф продолжают появляться на работе и устраивать шоу.

Выражаем благодарность двум легендам, которые продолжают ставить НБА на уши», — написал Райт в социальных сетях.

Напомним, сегодня «Лос-Анджелес Лейкерс» встречались с «Голден Стэйт Уорриорз». Матч завершился победой «Лейкерс» со счётом 145:144. Командам не хватило основного времени матча и первого овертайма, чтобы определить сильнейшего. Во второй пятиминутке «Голден Стэйт» за несколько секунд до конца вышли вперёд благодаря точному трёхочковому Стефена Карри, но «воины» не смогли остановить Леброна в проходе и сфолили на нём. Джеймс забросил оба штрафных и тем самым принёс своей команде победу.

Самым результативным игроком матча стал Стефен Карри («Уорриорз»), набравший 46 очков. Леброн Джеймс («Лейкерс») оформил трипл-дабл, добавив к 36 очкам 20 подборов и 12 результативных передач.