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Киселёв назвал ключевой отрезок встречи с «Руной», который повлиял на результат

Киселёв назвал ключевой отрезок встречи с «Руной», который повлиял на результат
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Главный тренер «Астаны» Олег Киселев высказался по поводу поражения в матче Единой лиги ВТБ с «Руной».

«Думаю, основная причина поражения – старт третьей четверти, который у нас абсолютно не получился ни в плане защиты, ни в плане организованного нападения. Такое ощущение, что некоторые игроки после большого перерыва просто остались в раздевалке.

Мы постарались наверстать упущенное, но «Руна» за это время создала достаточно большой гандикап, который уже тяжело было сократить в четвертой четверти», — приводит слова Киселёва пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Благодаря этой победе «Руна» опередила «Астану» в турнирной таблице. Теперь столичная команда идёт девятой, имея в своём активе 11 побед при 14 поражениях. У «Астаны» 10 побед и 15 поражений.

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