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44 очка Букера не спасли «Финикс» от поражения в матче с «Орландо»

44 очка Букера не спасли «Финикс» от поражения в матче с «Орландо»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Орландо Мэджик» принимал «Финикс Санз». Матч прошёл в Орландо на стадионе «Эмвей-центр» и завершился победой хозяев со счётом 113:98.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным в матче стал игрок «Финикса» Девин Букер, который набрал 44 очка. Лучшей результативностью в составе победителей отличился Паоло Банкеро, на счету которого 26 очков. Мориц Вагнер оформил дабл-дабл из 16 очков и 12 подборов.

Таким образом, «Орландо» одержал первую победу после двух поражений подряд. «Финикс», в свою очередь, потерпел второе поражение подряд. В следующем матче «Орландо» встретится с «Даллас Маверикс», а «Финикс» проведёт матч с «Майами Хит». Оба матча пройдут 30 января.

НБА - регулярный чемпионат
29 января 2024, понедельник. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
113 : 98
Финикс Санз
Финикс
Орландо Мэджик: Банкеро - 26, Вагнер - 16, Фульц - 14, Вагнер - 11, Саггс - 10, Айзек - 9, Картер - 9, Инглс - 6, Энтони - 5, Блэк - 4, Хьюстан - 3, Океке, Куин, Битадзе
Финикс Санз: Букер - 44, Дюрант - 15, Бил - 9, Гордон - 9, Аллен - 8, Бэйтс-Диоп - 5, Ойбанкс - 4, Гудвин - 2, Азубуике - 2, Окоги, Мету, Ватанабэ, Литтл
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