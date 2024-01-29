44 очка Букера не спасли «Финикс» от поражения в матче с «Орландо»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Орландо Мэджик» принимал «Финикс Санз». Матч прошёл в Орландо на стадионе «Эмвей-центр» и завершился победой хозяев со счётом 113:98.

Самым результативным в матче стал игрок «Финикса» Девин Букер, который набрал 44 очка. Лучшей результативностью в составе победителей отличился Паоло Банкеро, на счету которого 26 очков. Мориц Вагнер оформил дабл-дабл из 16 очков и 12 подборов.

Таким образом, «Орландо» одержал первую победу после двух поражений подряд. «Финикс», в свою очередь, потерпел второе поражение подряд. В следующем матче «Орландо» встретится с «Даллас Маверикс», а «Финикс» проведёт матч с «Майами Хит». Оба матча пройдут 30 января.