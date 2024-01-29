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Все результаты игрового дня НБА 29 января

Все результаты игрового дня НБА 29 января
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Сегодня, 29 января, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Все результаты игрового дня НБА 29 января:

«Детройт Пистонс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 120:104.
«Индиана Пэйсерс» — «Мемфис Гриззлиз» — 116:110.
«Орландо Мэджик» — «Финикс Санз» — 113:98.
«Атланта Хоукс» — «Торонто Рэпторс» — 126:125.
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Чикаго Буллз» — 98:104.

Среди ярких индивидуальных выступлений стоит отметить защитника «Финикс Санз» Девина Букера. Он набрал 44 очка, совершил четыре подбора и три передачи. Также стоит упомянуть разыгрывающего «Оклахомы» Шея Гилджес-Александера. На его счету 31 очко, пять подборов и четыре результативных передачи.

НБА - регулярный чемпионат
28 января 2024, воскресенье. 22:10 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
120 : 104
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Детройт Пистонс: Дюрен - 22, Айви - 19, Богданович - 17, Сассер - 12, Стюарт - 11, Бёркс - 10, Моррис - 9, Томпсон - 9, Нокс - 6, Мускала - 3, Хейз - 2, Каннингем, Галлинари, Уайзмен, Харрис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 31, Уильямс - 20, Гидди - 12, Холмгрен - 9, Уиггинс - 7, Дорт - 6, Джонсон - 5, Джо - 4, Уоллес - 4, Уильямс - 2, Уотерс III - 2, Уильямс - 2, Дав. Бертанс, Мицич, Сарр
НБА - регулярный чемпионат
28 января 2024, воскресенье. 23:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
116 : 110
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Индиана Пэйсерс: Матурин - 24, Смит - 19, Сиакам - 19, Нембард - 16, Несмит - 16, Джексон - 10, Шиппард - 6, Топпин - 3, Хилд - 3, Уокер, Макконнелл, Браун, Джонсон, Уонг, Чьебв
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 25, Уильямс Мл. - 20, Джексон - 18, Родди - 14, Альдама - 10, Кончар - 9, Пиппен Мл. - 4, Уильямс - 4, Гильярд - 3, Тиллман - 3, Ларэвиа, Роуз
НБА - регулярный чемпионат
29 января 2024, понедельник. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
113 : 98
Финикс Санз
Финикс
Орландо Мэджик: Банкеро - 26, Вагнер - 16, Фульц - 14, Вагнер - 11, Саггс - 10, Айзек - 9, Картер - 9, Инглс - 6, Энтони - 5, Блэк - 4, Хьюстан - 3, Океке, Куин, Битадзе
Финикс Санз: Букер - 44, Дюрант - 15, Бил - 9, Гордон - 9, Аллен - 8, Бэйтс-Диоп - 5, Ойбанкс - 4, Гудвин - 2, Азубуике - 2, Окоги, Мету, Ватанабэ, Литтл
НБА - регулярный чемпионат
29 января 2024, понедельник. 02:00 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
126 : 125
Торонто Рэпторс
Торонто
Атланта Хоукс: Янг - 30, Бей - 26, Богданович - 24, Капела - 19, Джонсон - 17, Оконгву - 10, Форрест, Мюррей, Миллз, Гриффин, Мэтьюз, Мэттьюз
Торонто Рэпторс: Барнс - 24, Нвора - 24, Трент-мл. - 16, Дик - 15, Шрёдер - 14, Портер - 12, Браун - 11, Буше - 5, Янг - 4, Макдэниелс, Темпл, Портер
НБА - регулярный чемпионат
29 января 2024, понедельник. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
96 : 104
Чикаго Буллз
Чикаго
Портленд Трэйл Блэйзерс: Грант - 24, Эйтон - 22, Брогдон - 16, Саймонс - 11, Тибулл - 7, Уокер - 7, Хендерсон - 4, Рит - 3, Камара - 2, Мюррэй, Рупер, Moore
Чикаго Буллз: Дерозан - 20, Уайт - 15, Драммонд - 15, Вучевич - 14, Досунму - 11, Филлипс - 11, Карузо - 9, Картер - 6, Терри - 3, Крэйг, Тэйлор, Уильямс
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