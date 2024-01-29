Сегодня, 29 января, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Все результаты игрового дня НБА 29 января:

«Детройт Пистонс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 120:104.

«Индиана Пэйсерс» — «Мемфис Гриззлиз» — 116:110.

«Орландо Мэджик» — «Финикс Санз» — 113:98.

«Атланта Хоукс» — «Торонто Рэпторс» — 126:125.

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Чикаго Буллз» — 98:104.

Среди ярких индивидуальных выступлений стоит отметить защитника «Финикс Санз» Девина Букера. Он набрал 44 очка, совершил четыре подбора и три передачи. Также стоит упомянуть разыгрывающего «Оклахомы» Шея Гилджес-Александера. На его счету 31 очко, пять подборов и четыре результативных передачи.