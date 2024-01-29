ЦСКА объявил о подписании Уилла Бартона, контракт до конца сезона-2023/2024

ЦСКА объявил о переходе защитника Уилла Бартона в статусе свободного агента. Контракт 33-летнего игрока рассчитан до конца сезона-2023/2024. Соглашение вступит в силу после того, как баскетболист пройдёт медобследование в Москве.

Бартон всю профессиональную карьеру выступал в НБА, где провёл 11 сезонов. С 2012 года баскетболист успел сыграть за «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Денвер Наггетс», «Вашингтон Уизардс» и «Торонто Рэпторс».

В прошлом сезоне Бартон сыграл 56 матчей, в которых в среднем набирал 6,8 очка, совершал 2,4 подбора и две результативных передачи. После 25 матчей ЦСКА занимает первое место в Единой лиге ВТБ с 47 очками. На втором месте расположился казанский УНИКС (44 очка).

Тренировочный процесс ПБК ЦСКА: