«Готов вложить время и силы, чтобы побеждать». Уилл Бартон — о переходе в ЦСКА

Новичок ЦСКА защитник Уилл Бартон прокомментировал свой переход в армейский клуб. Сегодня, 29 января, ЦСКА объявил о подписании 33-летнего баскетболиста. Контракт рассчитан до конца сезона-2023/2024.

«Прежде всего благодарен за возможность играть за эту команду. Слышал только хорошие отзывы о клубе и болельщиках. Очень рад шансу встретиться с товарищами по команде, тренерами, болельщиками, организацией и замечательными людьми из Москвы.

Готов вложить время и силы, чтобы соревноваться и побеждать на высоком уровне. Не могу дождаться момента, когда смогу приехать и начать работать», — приводит слова Бартона официальный телеграм-канал ЦСКА.

Бартон всю профессиональную карьеру выступал в НБА, где провёл 11 сезонов. С 2012 года баскетболист успел сыграть за «Портленд Трэйл Блэйзерс, «Денвер Наггетс», «Вашингтон Уизардс» и «Торонто Рэпторс».

В прошлом сезоне Бартон сыграл 56 матчей за «Торонто», в которых в среднем набирал 6,8 очка, совершал 2,4 подбора и две результативных передачи, после чего покинул клуб свободным агентом.