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Кевин Дюрант стал 10-м игроком НБА, набравшим 28 тысяч очков

Кевин Дюрант стал 10-м игроком НБА, набравшим 28 тысяч очков
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Лёгкий форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант вошёл в топ-10 игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которым покорилась отметка 28 тысяч набранных очков.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Это случилось после матча регулярного чемпионата лиги с «Орландо Мэджик» (98:113), в котором Дюрант набрал 15 очков, а также сделал четыре подбора и отдал пять результативных передач.

Теперь в активе Кевина 28 003 очка. Возглавляет рейтинг лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, на счету которого сейчас 39 704 очка. В прошлом сезоне НБА Леброн побил рекорд прославленного баскетболиста Карима Абдул-Джаббара, в активе которого 38 387 очков.

В нынешнем сезоне в 38 матчах регулярного чемпионата Дюрант в среднем набирает 28,4 очка. Также в его активе 6,3 подбора и 5,7 передачи.

НБА - регулярный чемпионат
29 января 2024, понедельник. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
96 : 104
Чикаго Буллз
Чикаго
Портленд Трэйл Блэйзерс: Грант - 24, Эйтон - 22, Брогдон - 16, Саймонс - 11, Тибулл - 7, Уокер - 7, Хендерсон - 4, Рит - 3, Камара - 2, Мюррэй, Рупер, Moore
Чикаго Буллз: Дерозан - 20, Уайт - 15, Драммонд - 15, Вучевич - 14, Досунму - 11, Филлипс - 11, Карузо - 9, Картер - 6, Терри - 3, Крэйг, Тэйлор, Уильямс
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