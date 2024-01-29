Дрэймонд Грин обратился к Леброну Джеймсу

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин разместил новый пост у себя в социальных сетях, где комплиментарно высказался в адрес лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Было тяжело опекать тебя на протяжении 58 минут, большой брат. 20 подборов (его рекорд) и бросок на победу. Мне так повезло, что я смог стать свидетелем этого вживую», — написал Грин.

Напомним, матч между «Голден Стэйт» и «Лос-Анджелесом» закончился в пользу «озёрников» со счётом 145:144. Команды сыграли два овертайма.

Леброн при счёте 144:143 в пользу соперников за несколько секунд до концовки пошёл в проход под кольцо, заработав на себе фол, после чего реализовал два штрафных броска. В общей сложности в этой встрече он набрал 36 очков.

Предматчевая подготовка Леброна Джеймса: