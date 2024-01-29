Эксперт рассказал, чего он никогда не мог понять в игре Леброна Джеймса

Известный телеведущий и баскетбольный эксперт Скип Бэйлесс прокомментировал личный рекорд лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса по подборам. Его он установил в матче регулярного чемпионата НБА с «Голден Стэйт Уорриорз», когда сделал 20 подборов.

«Я никогда не понимал, почему Леброн Джеймс не может набирать в среднем хотя бы 10 подборов», — написал Бэйлесс на своей странице в социальных сетях.

Напомним, матч между «Голден Стэйт» и «Лос-Анджелесом» закончился в пользу «озёрников» со счётом 145:144.

В нынешнем сезоне НБА Леброн к данному моменту принял участие в 40 матчах, в которых в среднем набирал 24,8 очка, совершал 7,5 подбора и отдавал 7,6 передачи.

Ранее к Джеймсу обратился тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин.