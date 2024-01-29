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Антон Астапкович рассказал, почему в Беларуси его назвали предателем

Антон Астапкович рассказал, почему в Беларуси его назвали предателем
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Лёгкий форвард московского ЦСКА Антон Астапкович дал комментарий по поводу критики, с которой сталкивался в Беларуси. Баскетболист родился в Минске. Сегодня, 29 января, Астапковичу исполнилось 30 лет, 15 из которых он прожил в Российской Федерации. По словам Антона, главным образом на его профессиональное становление повлияли родители.

«Слово «предатель» — то, что до меня доносят товарищи и друзья, которые там остались. Официально такого никогда не слышал. Зато помню, что ещё при Димитрисе Итудисе приехали в Минск, у меня там взяли небольшое интервью. После этого корреспондент нашёл родителей, у них тоже взял интервью, а затем выпустил репортаж на ТВ. Ничего плохого от безобидных вопросов мы, конечно, не ожидали. Мои родители после завершения карьеры старались избегать общения со СМИ, они скромные люди, несмотря на все заслуги. Но раз я доверился интервьюеру и вопросы были об их сыне, они сделали исключение. В репортаже рассказывалось о хоккеисте, фигуристке, ещё о ком-то и обо мне — пять предателей страны.

Родители очень ждали этого выпуска. Посмотрели — и вы понимаете, какие эмоции испытали… Люди, которые отстаивали честь страны, заслуженные мастера спорта, слышат по телевизору, как их сына называют предателем. За что? Ответ мне неизвестен», — приводит слова Астапковича Sports.ru.

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Астапкович к настоящему моменту принял участие в 25 матчах, в которых в среднем набирал 9,4 очка, совершал 3,1 подбора и отдавал 0,5 передачи.

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