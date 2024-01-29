Экс-игрок УНИКСа Гудлок назвал команду, игра за которую запомнилась ему больше всего

35-летний американский защитник Эндрю Гудлок признался, что период в «Фенербахче» стал для него самым запоминающимся в карьере на данный момент.

«С точки зрения баскетбола, вероятно, это было время, когда я был близок к своему пику. Мне было очень весело, и я думал, что играю на высоком уровне», — приводит слова Гудлока Basket News.

Отметим, что в турецкой команде Гудлок находился в течение одного сезона (2014/2015): клуб воспользовался пунктом в контракте, позволявшим ему расторгнуть его, выплатив игроку $ 200 000.

«У главного тренера Желько Обрадовича были планы на будущее с такими парнями, как Богдан Богданович. Я не был частью этих планов, и он принял решение, которое, по его мнению, было лучшим для него и клуба. Так что у меня нет к нему никаких обид», — сказал Эндрю.

Помимо «Фенербахче», за время профессиональной карьеры Гудлок выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс», УНИКС, «Маккаби», «Милан» и некоторые другие клубы. Сейчас выступает в чемпионате Греции за «Колоссос».

Евролига. «Фенербахче» — «Виртус Болонья»:

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