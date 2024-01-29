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Невероятное спасение ЦСКА возглавило топ-10 моментов минувшей недели в Единой лиге

Невероятное спасение ЦСКА возглавило топ-10 моментов минувшей недели в Единой лиге
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Пресс-служба Единой лиги ВТБ опубликовала видеоролик с десяткой лучших моментов минувшей игровой недели (22-28 января).

Первое место досталось трёхочковому попаданию разыгрывающего московского ЦСКА Каспера Уэйра с сиреной об окончании основного времени матча с командой «Пари Нижний Новгород». При этом армейцы проигрывали с разницей в пять очков за две секунды до финального свистка. В итоге они выиграли после овертайма — 104:96.

На втором месте расположился центровой «Астаны» Ройс Хэмм, положивший мяч сверху, исполнив перед этим мельницу. Этот эпизод произошёл в матче с «Самарой» (победа «Астаны» — 78:66). Топ-3 замкнул великолепный дриблинг форварда «Пармы» Би Джея Джонсона и следующий за ним данк в игре с «Автодором» (победа «Пармы» — 84:67).

Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ. Видео можно посмотреть на YouTube-канале лиги.

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