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Лидер «Индианы» с большой долей вероятности может вернуться в строй в ближайшее время

Лидер «Индианы» с большой долей вероятности может вернуться в строй в ближайшее время
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Известный журналист и инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски со ссылкой на источники ESPN сообщил, что разыгрывающий, лидер «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон с большой долей вероятности вернётся в строй к ближайшей игре с командой «Бостон Селтикс». Матч пройдёт в среду, 31 января.

Баскетболист пропустил 10 из 11 последних встреч своей команды из-за травмы подколенного сухожилия. В общем и целом в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Тайриз Халибёртон принял участие в 34 матчах за «Индиану Пэйсерс», набирая в среднем 23,6 очка, совершая 4,1 подбора и отдавая 12,6 результативной передачи.

В данный момент «Индиана Пэйсерс» находится на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции НБА.

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