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Евролига представила пятёрку лучших игроков 23-го тура по системе «плюс-минус»

Евролига представила пятёрку лучших игроков 23-го тура по системе «плюс-минус»
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Пресс-служба баскетбольной Евролиги в социальной сети Х (ранее Twitter) опубликовала список, состоящий из пяти лучших игроков 23-го тура по системе «плюс-минус». Этот рейтинг возглавил центровой команды «Маккаби» Тель-Авив Джош Небо, который набрал 14 очков в игре с «Панатинаикосом» (победа «Маккаби» — 90:75).

Топ-5 игроков 23-го тура Евролиги по системе «плюс-минус»:

  1. Джош Небо (+30, «Маккаби» Тель-Авив);
  2. Бонзи Колсон (+26, «Маккаби» Тель-Авив);
  3. Дамьен Инглис (+25, «Валенсия»);
  4. Пэрис Ли (+23, АСВЕЛ);
  5. Скотти Уилбекин (+21, «Фенербахче»).

Напомним, система «плюс-минус» показывает, на сколько больше очков набирала (или пропускала) команда игрока в те моменты, когда он находился на площадке.

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