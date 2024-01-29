Евролига представила пятёрку лучших игроков 23-го тура по системе «плюс-минус»
Пресс-служба баскетбольной Евролиги в социальной сети Х (ранее Twitter) опубликовала список, состоящий из пяти лучших игроков 23-го тура по системе «плюс-минус». Этот рейтинг возглавил центровой команды «Маккаби» Тель-Авив Джош Небо, который набрал 14 очков в игре с «Панатинаикосом» (победа «Маккаби» — 90:75).
Топ-5 игроков 23-го тура Евролиги по системе «плюс-минус»:
- Джош Небо (+30, «Маккаби» Тель-Авив);
- Бонзи Колсон (+26, «Маккаби» Тель-Авив);
- Дамьен Инглис (+25, «Валенсия»);
- Пэрис Ли (+23, АСВЕЛ);
- Скотти Уилбекин (+21, «Фенербахче»).
Напомним, система «плюс-минус» показывает, на сколько больше очков набирала (или пропускала) команда игрока в те моменты, когда он находился на площадке.
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