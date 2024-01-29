Астапкович: мой первый тренер сейчас работает охранником на «Минск-Арене»

Лёгкий форвард московского ЦСКА Антон Астапкович поделился воспоминаниями о том, как попал в баскетбол, и рассказал о нынешней работе своего первого тренера Виталия Геннадьевича Радюка.

«Не знаю, получал ли тренер за нас хоть какую-то денежку от федерации. Тут не могу точно сказать, но мне почему-то кажется, что нет. Он получал зарплату в школе, потому что был физруком. Я так и попал в этот спорт – он пришёл в класс и сказал, мол, если кто-то хочет играть в баскетбол, приходите.

Мой первый тренер сейчас работает охранником на «Минск-Арене». А у него, кроме меня, есть и ещё воспитанники, которые играли и сейчас ещё играют на профессиональном уровне», — сказал Астапкович.

В текущем сезоне Единой лиги ВТБ баскетболист провёл 25 матчей, набирая в среднем 9,4 очка.