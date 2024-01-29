Определились все команды топ-6 второго этапа Единой лиги

Сегодня, 29 января, пермская «Парма» одержала победу над белорусским «Минском» со счётом 88:59 и стала последним участником элитной группы второго этапа Единой лиги ВТБ. За тур до конца первого этапа «Самара» потеряла шансы попасть в топ-6.
Топ-6 первого этапа Единой лиги:
- ЦСКА (Москва);
- УНИКС (Казань);
- «Зенит» (Санкт-Петербург);
- «Локомотив-Кубань» (Краснодар);
- «Енисей» (Красноярск);
- «Парма» (Пермь).
На втором этапе эти команды сыграют друг с другом в два круга. Все остальные коллективы попали в нижнюю восьмёрку. Они также проведут матчи друг с другом за место в плей-ин. Две команды среди этих восьми попадут в плей-офф.
В данный момент московский ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Единой лиги. Команда одержала 22 победы и потерпела три поражения.